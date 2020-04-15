Резидент ПВТ Grin IT запустил бесплатный онлайн-сервис, который определяет группу риска пользователя и вероятность его заражения COVID-19.

Сервис позволяет в домашних условиях проводить мониторинг симптомов, а также получать рекомендации по дальнейшим действиям. Система разрабатывается при участии белорусских врачей, активно работающих с пациентами с COVID-19.

«По опыту развития пандемии в мире основные проблемы — это большая нагрузка на систему здравоохранения и тот факт, что люди заражаются, приходя в больницу на осмотры и диагностику. Решение подобных проблем мы увидели в похожих сервисах в Великобритании и решили использовать функционал одной из наших готовых разработок, чтобы преобразовать ее в сервис по отслеживанию симптомов», – рассказал sb.by сооснователь проекта Sens MD Никита Каешко.

Сервис задает пользователю около 10-12 вопросов, где нужно оценить свое самочувствие по самым частым симптомам и симптомам COVID-19. Далее сервис анализирует ответы, основываясь на логике, заложенной алгоритмом, и выдает вероятность заражения именно коронавирусом, а также рекомендации по дальнейшим шагам.