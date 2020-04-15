В Беларуси на 15 апреля проведено 76198 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории.

Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, сообщает Минздрав.

«Зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции. 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких», — проинформировали в Минздраве. Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Таким образом, плюс 447 заболевших и 3 умерших за сутки.

По данным на 15 апреля, в мире новым коронавирусом заразились более 1,98 млн человек, умерли более 126 тыс. человек, выздоровели более 493 тыс. человек.