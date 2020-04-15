С 15 по 29 апреля 2020 года билеты на поезда формирования Белорусской железной дороги (БЖД) будут оформляться с расчетом соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции.

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Однако для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, могут быть проданы 3 и 4 места в пустом купе.

В вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажиру будет продано место у окна, в трехместном – одному пассажиру у окна, а другому – через место у прохода.

Согласно информации пресс-центра БЖД, такая мера принята в связи с

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Пассажиры, приобретавшие билеты до введения новой схемы, занимают места согласно оформленным проездным документам.