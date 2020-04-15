Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении пилота самолета SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года. Об этом сообщила «Росбалту» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ведомство также опубликовало видео катастрофы в «Шереметьево», которая унесла жизни 41 человека.

По словам Петренко, дело против пилота Дениса Евдокимова передано в Генпрокуратуру. Он обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

Трагедия с самолетом SSJ-100, следовавшим рейсом Москва — Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. Самолет сразу после взлета был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за проблем со связью и бортовой автоматикой. При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек.

Следователи установили, что действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов «Шереметьево» «никак не могли повлиять на трагедию».

Также в ходе расследования была опровергнута версия обвиняемого о возможной неисправности самолета.