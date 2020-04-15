Белорусский государственный телеканал ОНТ запустил необычную социальную рекламу о коронавирусе. В ней пожилая женщина обсуждает со знакомой различные проблемы, а потом исчезает.

«Алло. А, Семёновна! Что случилось? Гречки нет? Масок не хватает? Лимоны подорожали? Все, Семёновна, нам скоро всем пи…», — говорит женщина и взрывается.

Далее на экране появляется информация о том, что паника — это стресс, который ослабляет организм и делает его более чувствительным к заболеванию COVID-19.

Это уже не первый случай взрыва пенсионерки в рекламе ОНТ. Ранее ее не стало после того, как женщина, судя по всему, заразилась от своей внучки.

Тогда телеканал призывал любить бабушку на расстоянии во время весенних каникул.