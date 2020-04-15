Белорусский государственный телеканал ОНТ запустил необычную социальную рекламу о коронавирусе. В ней пожилая женщина обсуждает со знакомой различные проблемы, а потом исчезает.

«Алло. А, Семёновна! Что случилось? Гречки нет? Масок не хватает? Лимоны подорожали? Все, Семёновна, нам скоро всем пи…», — говорит женщина и взрывается.

Далее на экране появляется информация о том, что паника — это стресс, который ослабляет организм и делает его более чувствительным к заболеванию COVID-19.

Это уже не первый случай взрыва пенсионерки в рекламе ОНТ. Ранее ее не стало после того, как женщина, судя по всему, заразилась от своей внучки.

Тогда телеканал призывал любить бабушку на расстоянии во время весенних каникул.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА