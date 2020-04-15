Отмена Олимпийских игр в Токио поставила под вопрос финансирование белорусских спортсменов, заработок которых во многом зависит от выступления на соревнованиях. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заверил, что вместе с правительством будет на стороне атлетов и решит этот вопрос, вызванный форс-мажорной ситуацией.

«Либо продлим, либо каким-то образом пролонгируем ситуацию с зарплатами. Не думаю, что спортсмены останутся в накладе. Понятно, что сегодня вынужденный простой в спорте, как и во всех других отраслях – экономике и так далее. Будем смотреть, грамотно и мудро подходить к каждой конкретной ситуации», – передает слова министра телеканал «Беларусь 5».

Пандемия коронавируса ударила не только по крупным турнирам, но и по безопасности спортсменов. Каждую зиму некоторые национальные команды выезжают из Беларуси в Турцию, Испанию, Португалию и другие страны для лучшей подготовки. Как правило, это касается гребли и остальных видов спорта, которыми невозможно заниматься при холодной погоде.

Ковальчук подтвердил, что все белорусские спортсмены, находившиеся за границей во время коронавируса, вернулись домой и без проблем прошли двухнедельный карантин.

«Я с удовольствием хочу сказать, что все наши спортсмены вернулись в Беларусь. 1 008 человек находились за рубежом. Нам удалось за короткий период всех вернуть. Все прошли карантин, прошли успешно. Многие приятно удивлены преобразившимися «Стайками» и «Раубичами». Мы за эти два года значительно улучшили инфраструктуру объектов. Возможности на наших базах теперь не уступают зарубежным», – заявил чиновник.

Вместе с Олимпиадой отменились и квалификационные турниры, где Беларусь могла бы добрать оставшиеся лицензии. Более половины возможных путевок на ОИ белорусские спортсмены уже завоевали, но до сих пор нет официальной информации о том, останутся ли в силе квоты, завоеванные за год до турнира.

Ковальчук подтвердил, что календарные планы подготовки спортсменов будут пересмотрены и в первую очередь акцент будет сделан на тех, кто еще не квалифицировался на Игры.