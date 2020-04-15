В Минске начали доставлять на дом освященные куличи. Пасхальная продукция до конца недели доступна при заказе в «Е-доставке». Принятые меры должны помочь свести к минимуму скопление людей в публичных местах накануне праздника.

Пасхальные куличи и яйца «от шефа» доставят на дом, как и другие продукты. Перед этим их освятит батюшка. Всего готовят три вида куличей, стоят они от 1,29 рубля. До конца недели доступны и другие праздничные блюда к пасхальному столу, в том числе запеченный поросенок.

Минчанам доставят на дом освященные куличи

Минчанам доставят на дом освященные куличи

Минчанам доставят на дом освященные куличи

«Идея доставлять на дом освященную продукцию возникла еще до роста спроса на доставку продуктов. Совпадение роста заболеваний с чередой праздников – не из числа приятных, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь людям встретить Пасху с привычными атрибутами, но при этом остаться дома. Готовить куличи будем по сложившейся традиции, а освящать их согласился батюшка. Надеемся, это поможет тысячам белорусов накрыть пасхальный стол», – отмечают в «Е-доставке».

Пасхальная доставка будет работать до воскресной ночи. Заказать ее можно в Минске.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА