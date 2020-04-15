Минчанам доставят на дом освященные куличи

В Минске начали доставлять на дом освященные куличи. Пасхальная продукция до конца недели доступна при заказе в «Е-доставке». Принятые меры должны помочь свести к минимуму скопление людей в публичных местах накануне праздника.

Пасхальные куличи и яйца «от шефа» доставят на дом, как и другие продукты. Перед этим их освятит батюшка. Всего готовят три вида куличей, стоят они от 1,29 рубля. До конца недели доступны и другие праздничные блюда к пасхальному столу, в том числе запеченный поросенок.

«Идея доставлять на дом освященную продукцию возникла еще до роста спроса на доставку продуктов. Совпадение роста заболеваний с чередой праздников – не из числа приятных, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь людям встретить Пасху с привычными атрибутами, но при этом остаться дома. Готовить куличи будем по сложившейся традиции, а освящать их согласился батюшка. Надеемся, это поможет тысячам белорусов накрыть пасхальный стол», – отмечают в «Е-доставке».

Пасхальная доставка будет работать до воскресной ночи. Заказать ее можно в Минске.