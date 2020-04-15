Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч. DW следит за событиями 15 апреля.

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 126 тысяч человек. Больше всего жертв — в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро среды, зарегистрировано 125 584 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2486). 72 600 человек выздоровели. За 24 часа зарегистрировано 285 новых летальных случаев. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3254 человека.

В Дании, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса, со среды вновь открывают ясли, детские сады и школы для учеников с первого по пятый класс включительно.

Глава МИД Германии предостерег от поспешного снятия карантина

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на решение Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые, как ВОЗ, так и любой другой гуманитарной организации.

Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек — 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.

Глава МИД Германии Хайко Мас предостерег от поспешного снятия карантина. «Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей», — заявил министр.

Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ

В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Среди зараженных — 20 пациентов и 20 сотрудников клиники.

Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Президент США неоднократно подвергал ВОЗ критике за то, что по его мнению, организация не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций.

Организаторы международного Каннского кинофестиваля заявили, что «фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате». Он должен был пройти с 12 по 23 мая, затем в связи с пандемией было сообщено о планах перенести конкурс на конец июня — начало июля.

Число жертв COVID-19 в Москве превысило 100 человек

Работы над вакциной против коронавируса ведут семь медцентров в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. В соответствии с указом местных властей, с 15 апреля все поездки на транспорте возможны только при наличии цифровых пропусков.

В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом в ночь на среду. Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 100, достигнув 106.