Сейчас не время лишать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) или любую другую гуманитарную организацию ресурсов, необходимых для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованном во вторник.

Ранее в тот же день, президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока в Белом доме изучают меры, принятые ВОЗ в ответ на вспышку COVID-19.

Глава ООН напомнил о том, что пандемия коронавируса – одна из самых серьезных угроз, с которыми столкнулись ныне живущие поколения людей. «Кроме всего прочего, это человеческий кризис с масштабными социо-экономическими последствиям», — подчеркнул глава ООН.

«Всемирная организация здравоохранения и тысячи ее сотрудников находятся на передовой борьбы с вирусом, поддерживая государства-члены Организации и их население, особенно представителей самых уязвимых его слоев», — говорится в заявлении Генсека.

Он напомнил, что ВОЗ обучает медперсонал и доставляет оборудование, спасая жизни. При этом глава ООН подчеркнул, что человечество имеет дело с «беспрецедентной ситуацией, которая требует беспрецедентных мер». «Очевидно, что в таких условиях вполне возможна различная интерпретация одних и тех же фактов», — признал Гутерриш.

По его словам, когда мы справимся с эпидемией, придет время оглянуться назад, чтобы понять, как такое заболевание появилось и так быстро распространилось по планете, и насколько эффективными были ответные меры. «Эти уроки важны, чтобы подготовиться к будущим угрозам, — считает Генсек. – Но сейчас не то время. Не время сейчас и сокращать ресурсы, необходимые для деятельности ВОЗ или любой другой гуманитарной организации».

По словам Генерального секретаря, сейчас международное сообщество должно объединить усилия и проявить солидарность, чтобы остановить распространение вируса и разрушительные последствия пандемии.