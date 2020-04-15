Учитывая продленные на две недели каникулы и планы завершить учебный год в ранее установленный срок, время на некоторые темы придется сокращать.

Национальный институт образования опубликовал методические рекомендации для учителей по учебному процессу в последней четверти, сообщает Sputnik.

Каникулы для школьников были в общей сложности продлены на две недели из-за ситуации с коронавирусом. В итоге последняя четверть будет необычайно короткой – всего шесть недель. Закончат учебный год 30 мая, поэтому программу придется «ужать».

Национальный институт образования (НИО) уже опубликовал рекомендации для педагогов на последнюю четверть. В документах указывается, в каких предметах какое количество часов сокращается и за счет каких тем.

Несколько примеров. Так, по физике в десятом классе вместо 14 часов тему «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» будут изучать 11 часов.

По русской литературе в 11 классе уменьшили число часов на изучение русскоязычной литературы Беларуси и литературы 70-х – начала 90-х годов. В седьмом классе по русскому языку уменьшили количество часов на изучение употребления предлогов, а также частиц, междометий и правописания союзов.

В целом такое «сокращение» произойдет по всем предметам во всех классах. Где-то – за счет исключения внешкольной активности (например, экскурсий в курсе биологии), где-то – за счет уменьшения времени на повторение материала, а в иных случаях – с помощью меньшего времени на изучение тем.

С рекомендациями, предоставленными учителям на последнюю четверть, можно ознакомиться на сайте НИО.