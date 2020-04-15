Президент Беларуси подписал 14 апреля указ № 127 ”О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда“.

В нем говорится, что жители одноквартирных домов могут получить компенсацию стоимости работ на установку электрического отопления, сообщили в пресс-службе президента.

В соответствии с указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин (1080 рублей).

«Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов», — пояснили в пресс-службе президента Беларуси.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

«В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение», — отметили в пресс-службе президента.