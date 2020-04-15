Беларусь и Россия проведут двусторонние консультации по тарифам на ранспортировку газа в ЕАЭС. Договоренность об этом достигнута 14 апреля на оперативном совещании рабочей группы под руководством председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Стороны рассмотрели вопросы тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС, — отметили в пресс-службе. — Достигнуты договоренности о проведении в двустороннем формате между Республикой Беларусь и Российской Федерацией консультаций по стоимости транспортировки газа».

Об итогах консультаций планируется проинформировать членов Совета ЕЭК на внеочередном заседании 20 апреля, которое также пройдет в формате видеоконференции.

Оперативное совещание рабочей группы состоялось в соответствии с поручением, данным 10 апреля Евразийским межправительственным советом.