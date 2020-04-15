Беларусь договорилась со Всемирным банком о выделении займа на 90 млн евро для противодействия распространению COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе Минфина республики.

«Со Всемирным банком достигнута договоренность о выделении займа на сумму 90 млн евро. Средства будут направлены на закупку необходимых организациям здравоохранения медицинских препаратов, товаров и оборудования», — сказал представитель пресс-службы.

«В настоящее время все технические консультации по данному проекту завершены. В Республике Беларусь проходят внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соответствующего кредитного соглашения. Их завершение мы ожидаем в самое ближайшее время», — отметил представитель пресс-службы.