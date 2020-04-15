44-летняя американка Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса mRNA-1273, разработанную в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле (США) совместно с биотехнологической компанией Moderna. До испытания на добровольцах препарат прошел успешное тестирование на животных.

Халлер решила откликнуться на объявление в Facebook о поиске добровольцев и стала одним из 45 волонтеров, отобранных для участия в исследовании. Прежде чем получить разрешение на участие, американка прошла медицинские осмотры и подписала 45-страничный отказ от ответственности, предупреждающий о рисках и возможном заражении коронавирусом в будущем, пишет The Telegraph.

Первую инъекцию Халлер получила 16 марта, сам COVID-19 ей не вводили. Процедура заняла несколько секунд. В течение следующих недель ее попросили ежедневно вести дневник наблюдений за своими ощущениями. По словам Халлер, в первый день у нее немного поднялась температура, на второй сильно заболела рука (препарат вводился в левое плечо), затем состояние нормализовалось. «Это было так же просто, как при обычной прививке от гриппа», — рассказала женщина.

Вторая инъекция вводится через 28 дней, Халлер получит ее на следующей неделе. Затем ей предстоит год наблюдаться у врачей. В связи с участием в эксперименте американке приходит масса сообщений в соцсетях с благодарностями и словами поддержки. Президент США Дональд Трамп лично не связывался с Халлер, но кадры ее вакцинации были использованы в 30-секундном ролике о руководящей роли Трампа во время кризиса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса будет продолжаться, пока не разработают вакцину, а готова она будет не раньше чем через год. При этом точно неизвестно, выработается ли иммунитет у тех, кто уже переболел.

Разработкой вакцины против коронавируса занимаются несколько стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Китай, Россия.