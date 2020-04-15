Пожилая американка из Питсбурга, штат Пенсильвания, находящаяся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, получила бесплатно 150 банок пива после того, как ее фото с просьбой опубликовали в социальных сетях, передает телекомпания CNN.

Родственники 93-летней Олив Веронези выложили в интернет фотографию, на которой пожилая американка стоит за стеклянной дверью своего дома с банкой пива в руках и табличкой с надписью I need more beer! («Мне нужно больше пива!»). Пост понравился пользователям соцсетей — им поделились на своих страницах более 5 млн человек.

Как выяснилось, обращение женщины было адресовано дочери и соседям снаружи. Веронези сделала намек на марку пива — на фото она держит в руке банку Coors Light.

Производитель этой марки — компания MolsonCoors отреагировала на вирусное фото и доставила женщине 10 ящиков пива — по 15 банок в каждом. После этого Веронези сделала новое фото с табличкой: «Получила больше пива».

Представитель пивоваренной компании отметил, что ее руководство не могло упустить возможность порадовать женщину, «которая заставила всех улыбнуться во время пандемии». «Даже до вспышки COVID-19 мы бы с удовольствием выполнили ее просьбу. А в эти непростые времена привнести немного радости в чью-нибудь жизнь — это меньшее из того, что мы можем сделать», — сказал представитель MolsonCoors.

По словам пенсионерки, запасы напитка были пополнены как раз вовремя. «У меня оставалось всего 12 банок. Я пью пиво каждый вечер», — рассказала Веронези.

В пивоваренной компании заявили, что готовы вновь снабдить пенсионерку любимым напитком, когда 10 ящиков будут подходить к концу.