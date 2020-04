Пожилая американка из Питсбурга, штат Пенсильвания, находящаяся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, получила бесплатно 150 банок пива после того, как ее фото с просьбой опубликовали в социальных сетях, передает телекомпания CNN.

Родственники 93-летней Олив Веронези выложили в интернет фотографию, на которой пожилая американка стоит за стеклянной дверью своего дома с банкой пива в руках и табличкой с надписью I need more beer! («Мне нужно больше пива!»). Пост понравился пользователям соцсетей — им поделились на своих страницах более 5 млн человек.

A 93-year-old #Pittsburgh in women #Quarentine was running low on #beer and #MolsonCoors responded. pic.twitter.com/GGcFW7Ob2S

