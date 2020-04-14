Вынесен приговор 42-летнему жителю Витебска, который при помощи раскалённого утюга пытался выбить из жены признания в измене.

Трагедия разыгралась в выходные с 30 ноября на 1 декабря прошлого года в одной из квартир многоэтажки на улице Петруся Бровки. Пьяный мужчина, воспользовавшись тем, что дети гостили у бабушки, решил добиться от супруги признание в неверности.

Сначала он избивал женщину кулаками и ногами, а затем принес утюг, включил его и три раза прижег жену — прижимал раскаленный бытовой прибор к руке и к животу. После этого он оставил избитую жену и ушел спать.

Забрать истерзанную женщину смогла на следующий день ее мать, воспользовавшись отлучкой зятя из квартиры. Она отвезла дочь домой и вызвала медиков. В больнице об избитой женщине сообщили в милицию.

Суд признал изувера виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, совершенным способом, носящим характер истязания. На основании части 2 статьи 149 УК мужчину приговорили к лишению свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Смягчающим ответственность обстоятельством суд признал наличие у него на иждивении малолетних детей, а отягощающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.