Лифты будут устанавливать в жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более. Эта норма закреплена изменением № 1 ТКП 45-3.02-324-2018 «Жилые здания. Строительные нормы проектирования». Документ 14 апреля опубликован на Национальном правовом Интернет-портале, пишет mlyn.by.

Важно сказать, что изменение не коснется одноквартирных и блокированных жилых домов. Ранее установка лифтов предусматривалась в жилых домах и общежитиях при высоте здания 14 м и более. Это примерно высота пятиэтажного дома, все зависит от типового проекта.

Лифты должны будут соответствовать техрегламенту Таможенного союза 011/2011.

Кроме того, теперь в жилых домах с холодным чердаком или совмещенным покрытием в кухнях, санитарных узлах квартир, располагаемых на верхнем этаже, в вентиляционных каналах будут устанавливаться бытовые электровентиляторы. А системы отопления и вентиляции помещений общественного назначения в жилых зданиях должны быть отдельными от систем отопления и вентиляции самих зданий. Это не касается систем отопления жилых зданий с помещениями, предназначенными для размещения на верхнем этаже мастерских художников, архитекторов и т.п. Предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний.

Определено и такое понятие, как квартира-студия. Она должна быть не более 50 «квадратов», включать в себя туалет, ванную или совмещенный санузел, не иметь перегородки между кухней и комнатой, но иметь функциональное разделение помещения на несколько зон, одна из которых — для приема и приготовления пищи.

Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.