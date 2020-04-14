В Беларуси по состоянию на 14 апреля общее число инфицированных COVID-19 выросло до 3281, умерли 33 человека. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

«Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в ведомстве.

Таким образом, по официальным данным, за последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения, умерло 4 человека.

В стране работают 17 лабораторий, проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию.