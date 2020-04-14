Топ-10 крупнейших игроков на топливном рынке Беларуси

Кто в стране задает тон в оптово-розничной торговле нефтепродуктами.

Государственная компания «Белоруснефть» обеспечивает в Беларуси один из самых высоких уровней концентрации оптово-розничного топливного бизнеса среди стран Европы. На местном рынке ей принадлежать свыше 65% заправочных станций и треть оптовых складов нефтепродуктов.

«Белоруснефти» и ее девяти дочерним сбытовым компаниям принадлежит 571 заправочная станция из общего числа 865. Таковы данные реестра лицензий на оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, которые в начале апреля опубликовал концерн «Белнефтехим».

Госкомпания далеко опережает главных конкурентов, в число которых входят дочерние компании четырех российских вертикальноинтегрированных нефтегазовых холдингов «Лукойла», «Газпром нефти», «Роснефти» и «Татнефти». Российскому капиталу в общей сложности принадлежит около 200 АЗС — около четверти всех объектов на рынке.

Конкурирует с предприятиями «Белоруснефти» и российскими АЗС и крупнейшая сеть с белорусским капиталом – А-100. По данным реестра, ее владельцу Александру Центеру принадлежит 35 станций.

В лидирующую десятку вошли еще четыре игрока с белорусскими учредителями, но это в основном локальные бизнесы. АЗС «Юнайтед Компании», основным владельцем которой является Игорь Макаед, концентрируются в Минске, Минской и Гродненской областях. «Нефтехимтрейдинг», который создавал Юрий Чиж, работает в Минске, Минской и Брестской областях, «Блок» — в нескольких районах Витебской области, а «Сервисный центр «Веста» — в районе Дзержинска.

В собственности десяти крупнейших компаний находятся 834 АЗС. Аутсайдерам принадлежит еще 31 объект.

В оптовой инфраструктуре «Белоруснефть» эксплуатирует 51 склад из 147. Вторым собственником (около 10 объектов) является Белорусская железная дорога. По пять и свыше нефтепродуктохранилищ имеют три российские компании и «Белаэронавигация».

Склады нефтепродуктов содержат известные нефтетрейдеры, занимающиеся поставкой нефти в Беларусь и продажей выработанных из нее нефтепродуктов, — «Славнефтехим», «Интерсервис», «Энерго Оил», «Белнефтегаз», «Белтопэнерго», «Эксимойл», «Западтрансэкспедиция» и другие.