В Рио-де-Жанейро статую Христа-Искупителя на горе Корковадо на Пасху с помощью подсветки «одели» в халат врача в знак солидарности с работниками здравоохранения, которые борются с коронавирусом, передает polit.ru со ссылкой на телеканал Globo.

Таким образом организаторы акции поблагодарили врачей со всего мира. На монументе появилось слово «спасибо» на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от COVID-19, — США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

«Это послание надежды в непростой период мировой пандемии», — заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА