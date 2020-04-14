В Рио-де-Жанейро статую Христа-Искупителя на горе Корковадо на Пасху с помощью подсветки «одели» в халат врача в знак солидарности с работниками здравоохранения, которые борются с коронавирусом, передает polit.ru со ссылкой на телеканал Globo.

The hands of all health professionals being used by the wisdom given by God and guided by Jesus pic.twitter.com/FzkLGIHc9t — 🅱️ethu 🅰️car 🇧🇷🇮🇱🇵🇹🇮🇹🇺🇸 (@BethuAcar) April 13, 2020

Таким образом организаторы акции поблагодарили врачей со всего мира. На монументе появилось слово «спасибо» на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от COVID-19, — США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

«Это послание надежды в непростой период мировой пандемии», — заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.