Известная российская певица Надежда Бабкина, госпитализированная в больницу в Коммунарке с пневмоней, по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на источник в больнице.

По его словам, у 70-летней артистки выявили внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, вызванную коронавирусом.

Источник отметил, что прогнозы врачей относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны: звезду считают тяжелой реанимационной больной.

С 8 апреля Бабкина подключена к аппарату ИВЛ, кормят ее через зонд. Также стало известно, что пациентка реагирует на элементарные вопросы, с персоналом общается исключительно жестами.

Издание добавляет, что состояние певицы осложняется гипертонией и дефицитом щитовидной железы.

Бабкина попала в больницу 1 апреля. Позднее СМИ сообщили, что артистку ввели в кому. Телеведущая Елена Малышева, комментируя госпитализацию Бабкиной, заявляла, что «ситуация у нее серьезная».