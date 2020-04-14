За время пандемии COVID-19 коронавирусом заразились 189 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак и заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед, передает «РБК-Украина» со ссылкой на CNN.

По словам Гака, трое сотрудников ООН умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

По словам Мухаммед, в условиях пандемии COVID-19 никто и нигде не может чувствовать себя в полной безопасности.

«Если COVID-19 будет оставаться хоть где-то активным, мы нигде не сможем быть в безопасности. И если мы не будем бороться с пандемией и ее последствиями одновременно, вирус будет продолжать распространяться как лесной пожар, забирая жизни, влияя на здоровье людей и угрожая социальной сплоченности», — сказала заместитель генсека ООН.