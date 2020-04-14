Сотрудники ГИБДД с 15 апреля будут проверять на въездах в Москву наличие пропусков у всех водителей, которые едут в столицу РФ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сославшись на введение дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Для усиления контроля на всех въездах в Москву выставлены наряды спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии. По словам источника агентства, на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пропускают по двум-трем полосам, а в некоторых местах и по одной.

Въезд в столицу автомобилей с регистрационными знаками других регионов, за исключением Московской области, ограничен. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из московского региона.

Полиция предупредила о возможных пробках на въездах в Москву с 15 апреля из-за проверок пропусков у водителей и пассажиров автомобилей. За отсутствие пропуска грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Полиция призвала заранее планировать время поездки и оформлять пропуска заблаговременно.