Александр Лукашенко подписал соглашения об упрощении визового режима с Европейским союзом и о реадмиссии лиц, прибывающих без разрешения. Во вторник документы были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Палата представителей и Совет Республики Национального собрания Беларуси ратифицировали указанные соглашения 2 апреля. Теперь дальнейшие шаги должны сделать Европейский парламент и Совет ЕС, передает «Еврорадио».

Ожидается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года. Это позволит белорусам получить шенгенскую визу за 35 евро. Сейчас она стоит 80 евро. Однако ратификация происходит на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ. И когда всё вернётся к прежней ситуации и вернётся ли, пока неизвестно.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии были подписаны Беларусью и ЕС в Брюсселе 8 января. От нашей страны подпись поставил министр иностранных дел Владимир Макей.