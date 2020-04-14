Еще до пандемии белорусская экономика чувствовала себя не лучшим образом. А с коронавирусом экономические показатели явно будут только ухудшаться. В этой ситуации бездействие государства грозит большими потерями для экономики, бизнеса и людей.

Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова на онлайн-дискусси, организованной Цэнтрам новых ідэй, «Як пандэмія каранавіруса змяняе сусветную палітыку і эканоміку» отметила, что поскольку белорусская экономика очень открытая, то все плохое, что происходит с европейскими странами, с Россией в частности, отражается и на нас.

«Россия уходит на месяц каникул, а это наш основной экспортный рынок не для нефти и не для калийных удобрений, а всего остального. И вот представьте, что будет с нашим экспортом, если наш основной рынок на месяц останавливается?», – задалась вопросом эксперт.

По словам экономиста, пищевая промышленность возможно еще будет как-то держаться, а все остальные типы экспорта, начиная от легкой промышленности и заканчивая товарами, которые являются инвестиционными, все МАЗы, БелАЗы, трактора, они все в этом году не будут нужны.

Масштабы безработицы

Также не нужно забывать, что кризис в экономике, вызванный коронавирусом, может повлечь за собой серьезный рост безработицы в стране.

Экономист привела несколько цифр, чтобы можно было представить масштабы безработицы в Беларуси.

Катерина Борнукова отметила, что в стране 240 тыс. ИП, и по опросам, 60% уже закроются в течение трех месяцев, если и дальше будет продолжаться такая же ситуация. Также в республике более 1 млн человек занято на малых и средних предприятиях, и вряд ли у них есть большая финансовая подушка, чтобы пережить весь этот кризис.

Еще около 350 тыс. человек, по словам экономиста, являются неформально занятыми, то есть они работают либо без оформления либо ездили на заработки в Россию, Польшу на сезонные работы.

«Большая часть из них сейчас в Беларуси и не имеет средств к существованию. При этом официальная система не регистрирует их как безработных. Также большинство людей в стране не имеет существенных сбережений, 27% населения в опросе Белстата сказало, что у них нет 100 рублей на непредвиденные расходы, – сказала Борнукова. – То есть любой безработный человек попадает в такую достаточно экстремальную бедность. А государство пока бездействует: никаких внятных планов мы так и не услышали, что будут делать с этими проблемами».

Откуда взять деньги?

Если же все-таки предположить, что в Беларуси государство вдруг решило поддержать своих граждан, то откуда оно могло бы взять на это деньги?

Вариант с Фондом социальной защиты населения отпадает, обратила внимание экономист, потому у нас и так есть проблема дефицита бюджета ФСЗН.

Катерина Борнукова заметила, что есть деньги у Минфина. Ведомство в 2018-2019 годах смогло отложить те деньги, которые возникали из-за профицита бюджета, и это порядка 4 млрд долларов.

«Однако, мы же не знаем что дальше будет. Поступление в ФСЗН уменьшится, также сократится поступление в бюджет», – рассказала она.

Поэтому, считает экономист, чтобы запустить какую-то полномасштабную программу поддержки, будь то бизнеса или людей, стране нужно какое-то внешнее финансирование, ведь кроме бюджета, есть еще и расходы на внешний долг.

Когда ждать восстановления экономики?

В целом, насколько быстро белорусской экономике удастся выйти из рецессии, вызванной коронавирусом, по мнению экономиста, зависит от нескольких факторов. Первый – это насколько долго продлится сама пандемия.

«Второй фактор касается нашей политики и того, что в стране будем делать для поддержки бизнеса и людей. Потому что если многие бизнесы обанкротятся, нужно понимать, что им будет сложно и долго вернуться к работе, даже если начнется восстановление», – отметила эксперт.

По мнению Катерины Борнуковой, третий момент связан с макроэкономической и финансовой стабильностью. Эксперт подчеркнула, что в Беларуси сейчас очень важно не запустить инфляционно-девальвационную спираль, которая приведет к невыплатам по внешнему долгу и очень серьезным проблемам в финансовой системе. А финансовый и банковский кризис обычно имеют затяжной эффект.

«Удержать мароэкономическую стабильность – это сверхважная задача для Беларуси. Мы, к сожалению, как США и Европа, не можем наплевать на возможную инфляцию и начать печатать деньги», – заключила эксперт.