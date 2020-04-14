В Беларуси сохраняется стабильная радиационная обстановка, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды в связи пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

«В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано», — сообщили в Белгидромете.

В ведомстве заявили, что 4 — 12 апреля на территории Беларуси преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс, 13 апреля — южный.

«По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям», — подчеркнули в Белгидромете.

Как отметили в ведомстве, радиационная обстановка в республике находится под постоянным контролем. Так на 41 пункте наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха ежедневно измеряется мощность дозы гамма-излучения, на 25 пунктах проводятся наблюдения за естественными выпадениями из атмосферы. Кроме того, на 10 пунктах наблюдений проводятся наблюдения за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы (ежедневно проводится отбор проб с использованием фильтровентиляционных установок). В пробах аэрозолей и выпадений из атмосферы определяется суммарная бета-активность и содержание цезия-137.

В режиме online поступают данные о мощности дозы гамма-излучения от автоматических пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенных в зоне влияния АЭС сопредельных государств (с 22 пунктов) и Белорусской АЭС (с 10 пунктов).

С 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Котовского лесничества наблюдаются пожары.