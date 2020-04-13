На главной странице «Яндекса» начал отображаться индекс самоизоляции во всех областных центрах страны, а обновленный логотип призывает белорусов соблюдать дистанцию.

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей всех областных центров

Беларуси. Для этого аналитики компании рассчитали специальный индекс, который имеет 5-бальную шкалу. Чем выше балл, тем больше людей соблюдает самоизоляцию.

Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса» в Беларуси. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 —показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

На странице проекта можно посмотреть данные по областным центрам и ряду других крупных городов страны, а также гистограмму по дням для Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Там же можно сравнить города по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день. Информер можно увидеть на главной странице «Яндекса» и на «Яндекс.Картах».

Как показывает статистика использования приложений «Яндекса», белорусы стали реже появляться на улице примерно с 30 марта. В частности, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в «Яндекс.Эфире», «Дзене» и на «КиноПоиске».

Из-за ситуации с распространением коронавируса в мире «Яндекс» также изменил свой логотип. Если навести на него курсор, то всплывает сообщение, которое напоминает о необходимости соблюдения дистанции и выхода из дома только в неотложных случаях.

Если кликнуть на логотип или ввести запрос [коронавирус], пользователь попадает на страницу со спецпроектом, где можно найти актуальные данные по Беларуси и общие советы по профилактике. Также можно посмотреть статистику заболеваемости в мире и свежие новости по теме, найти ответы на часто задаваемые вопросы или даже задать свой.