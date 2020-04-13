Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью Би-би-си, что вакцина против коронавируса может быть готова через полтора года, но для массового производства препарата миру, возможно, придется смягчить обычные процедуры проверки безопасности.

«Потребуются компромиссы, — сказал Гейтс. — У нас будет меньше проверок на безопасность по сравнению с обычной ситуацией. Кроме того, правительствам придется решить, нужно ли освободить от ответственности компании и сказать им: «вперед, за дело!» в ситуации, когда у нас просто нет времени, чтобы сделать все по обычным правилам».

Благотворительный фонд основателя компании Microsoft — в числе тех, кто финансирует разработку вакцины против Covid-19. По словам Гейтса, только вакцинация позволит вернуться к образу жизни, существовавшему до пандемии Covid-19.

В середине марта сообщалось, что в США начались первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах.

Однако эксперты также прогнозировали, что даже если эти испытания пройдут успешно, до момента, пока вакцина станет общедоступной, может пройти еще полтора года.