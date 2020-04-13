В Беларуси по состоянию на 13 апреля умерли 29 человек с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2919, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

«Зарегистрировано 2919 (на 12 апреля — 2578) человек с наличием коронавирусной инфекции», — проинформировали в Минздраве.

«Умерло 29 (на 12 апреля — 26) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — добавили там.

При этом в министерстве отметили, что «у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме».

По данным Минздрава, 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения к понедельнику выздоровели 203 человека (количество не изменилось с данными на 12 апреля).

По состоянию на 13 апреля в Беларуси проведено более 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.