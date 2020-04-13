Президент страны заявил об этом 13 апреля на совещании с Главой Администрации президента Игорем Сергеенко, Председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым и министром здравоохранения Владимиром Караником.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, – цитирует Александра Лукашенко официальный интернет-портал президента Республики Беларусь.

– Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус.

Глава государства сообщил, что ежесуточно отслеживает ситуацию в стране.

Он озабочен, что подскочили цены на индивидуальные средства защиты, и поручил Игорю Сергеенко подготовить ему перечень предприятий, на которых они выпускаются. Александр Лукашенко предупредил, что найдет время побывать там, где сочтет нужным, и убедиться, действительно ли «круглые сутки они работают и шьют маски».

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», – заявил президент.