Фанаты легендарного коллектива устроили сражение за рукописный раритет.

Музыкальный коллектив The Beatles продолжает появляться в новостях даже спустя много лет после своего распада. Так, на аукционе Julien’s Auctions в Америке был продан написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является сам Пол Маккартни.

Рукописный лист бумаги после долгих торгов ушел с молотка почти за миллион долларов! Счастливчик заплатил за артефакт 910 тысяч долларов, об этом сообщается на официальной страничке аукциона в Twitter.

Примечательно, что Маккартни записал легендарный текст не карандашом или ручкой, а фломастером. И, кстати, первоначально лист бумаги оценивался всего в 180 тысяч долларов, однако поклонники коллектива сумели повысить ставки до невиданных высот.

Напомним, песня Hey Jude была написана в 1968 году и ее создали почти случайно. Во время развода Джона Леннона с Синтией Леннон их сын Джулиан очень страдал из-за разрушения семьи. И вот, чтобы хоть как-то утешить мальчика, Пол Маккартни придумал песню, которая вскоре стала всемирно известным хитом.

В 2019 году на официальном канале группы в YouTube вышел новый клип на песню 50-летней давности.