Родителям будут выдавать справку о временной нетрудоспособности (больничный) на время самоизоляции их детей, ставших контактами первого или второго уровня в связи с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно постановлению Министерства №34, больничный в связи с уходом за ребенком вправе получить родители, чьи дети в возрасте до 10 лет относятся к категории «контакты первого уровня или второго уровня с наличием респираторных симптомов». Справка о временной нетрудоспособности выдается на срок пребывания ребенка в самоизоляции.

Больничный на период самоизоляции также получают и граждане старше 18 лет, которые сами относятся к контактам первого или второго уровня с наличием респираторных симптомов.