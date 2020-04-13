На рынке труда сейчас явно не самые лучшие времена для соискателей: некоторые компании уже сокращают штат, переводят работников на неполную занятость и сокращают зарплаты. Эксперты тем временем прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса во всем мире в ближайшее время будет расти безработица, и Беларусь — не исключение.

Тем не менее некоторые компании в нынешней ситуации дополнительно набирают кадры. Среди работников, на которых вырос спрос, — швеи, фармацевты, специалисты по комплектации товаров, выяснил FINANCE.TUT.BY

Швеи на 750 рублей. Из бонусов — путевки на оздоровление и медстраховка

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение («Блакiт») набирает швей. Зарплату обещают около 750 рублей (оплата сдельно-премиальная). Из бонусов — детские новогодние подарки, путевки на оздоровление детей, матпомощь к юбилейным и другим личным датам, медстраховка.

Швеи требуются в том числе для того, чтобы нарастить производство масок. Напомним, около 50 предприятий легкой промышленности переквалифицировали на выпуск этих защитных средств. В общей сложности сейчас производится больше 1 миллиона масок в сутки, а к концу следующей недели намерены выйти на 2 миллиона.

Предприятие также предлагает швеям со стороны, ИП и другим фабрикам заниматься пошивом масок (по актам выполненных работ). Стоимость одной маски — от 0,32 до 0,48 рубля за штуку в зависимости от того, на каких условиях будут выполняться работы (предприятие предоставляет ткань для пошива).

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 1060 предложений от нанимателей для швей.

Официантов зовут в комплектовщики

Нынешняя ситуация заметно повлияла на работу заведений общественного питания — ресторанов, кафе, столовых. Некоторые из них вынужденно закрылись. В этой ситуации работники столкнулись с проблемой трудоустройства. Помочь таким специалистам вызвался интернет-гипермаркет «Е-доставка», предлагая работу кладовщиками-комплектовщиками, укладчиками-упаковщиками. По сути, предстоит собирать и комплектовать наборы продуктов для доставки покупателям.

«Прежде всего, мы помогаем сфере общепита не оставить людей на улице. Но при этом также закрываем свои потребности в персонале, которые растут с каждым днем. Важно, что мы предлагаем условия не хуже тех, что были у официантов и бариста раньше», — поясняют в «Е-доставке».

Зарплата комплектовщика на полной занятости составит от 700 до 1400 рублей на руки. «И еще бонус в виде 200 рублей, которые компания обещает выплатить еще до первой зарплаты», — рассказывают в компании. К примеру, в Витебске кладовщику-комплектовщику готовы платить от 700 рублей, в Гомеле — от 800 рублей, а в Минске — от 1000 до 1400 рублей.

Укладчику-упаковщику в Минске обещают от 750 рублей, а в Витебске — от 430 рублей.

В аптеки приглашают провизоров и администраторов

Новых сотрудников ищут также аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Сейчас они могут трудоустроить около 30 человек в Минске и регионах. Прежде всего требуются провизоры, фармацевты, маркировщики и администраторы. Также принимают резюме на позиции специалистов закупок, HR, маркетинга и менеджмента. К примеру, менеджеру по персоналу обещают зарплату от 1000 рублей на руки, продавцу-консультанту в аптеке — от 500 до 700 рублей до вычета налогов, системному администратору — до 1500 рублей (до уплаты налогов).

— Мы делаем все необходимое, чтобы сохранить и расширить действующий состав. И также обеспечить достойный уровень оплаты труда в непростой период, — рассказывают в холдинге «Аптека Групп». — Наши силы сейчас направлены на защиту и помощь сотрудникам. Мы обеспечиваем бесплатным горячим питанием с доставкой в аптеки. Работает центр поддержки, в котором каждый может получить необходимую помощь в случае болезни, недомогания или карантина. Волонтеры центра помогут с покупкой еды, лекарств, позаботятся о пожилых родителях сотрудника и детях, если необходимо. Каждый может обратиться, скажем, с просьбой поухаживать за домашним животным. Для сотрудников работает телефон доверия, дежурит штатный психолог.