11 апреля заместитель министра Минздрава сообщила, что в Беларуси уже идет популяционная передача коронавируса.

Елена Богдан во время эфира на телеканале СТВ рассказала о ситуации с распространением инфекции COVID-19 в нашей стране. В программе «Неделя» также обсуждались итоги пребывания группы ВОЗ и обеспечение медиков средствами защиты.

Чиновница ответила на вопрос ведущей о том, сколько в процентном соотношении от общего числа инфицированных сейчас составляют так называемые контакты 1 и 2 уровней.

«Контакты первого уровня у нас на сегодня составляют более 50 % от тех, которые мы выявили за весь период наблюдения. У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали», — заявила Елена Богдан.

С 7 по 11 апреля в Беларуси работали эксперты миссии ВОЗ, которые были приглашены по поручению Александра Лукашенко. Специалисты побывали в трех медицинских учреждениях Витебска, где изучили документацию, а также ознакомились с размещением и лечением больных коронавирусом.

По итогам увиденного они сообщили о полноте и реальности предоставленных данных о числе зараженных и умерших за время своего пребывания, а также дали дополнительные рекомендации, среди которых ограничение массовых мероприятий и увеличение социального дистанцирования в обществе. Среди предложенных мер не было введения карантина или комендантского часа, однако специалисты призвали воспользоваться ситуацией, чтобы подготовиться и к худшим сценариям развития событий.

По данным на 12 апреля в Беларуси зафиксировано 2578 случаев заражения коронавирусом и 26 смертей. Успешно вылечились от заболевания и покинули больницы уже 203 пациента. Из находящихся в медицинских учреждения 50 больных подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в Минздраве.