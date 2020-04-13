В лесу возле деревни Груздово Солигорского района 11 апреля волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» вместе с сотрудниками милиции, спасателями и местными жителями искали пропавшего 77-летнего пенсионера. Дедушка был удивлен, когда его нашли.

Пожилой житель Груздово Николай Копа 9 апреля около 22:00 ушел из дома в лес и обратно не вернулся.

С утра 11 апреля его искали 13 волонтеров ПСО «Ангел», пятеро спасателей, трое милиционеров и местные жители. Об этом рассказал корреспонденту МЛЫН.BY координатор ПСО «Ангел. Солигорск — Слуцк» Илья Давиденко.

— Поиски начали, разбив лес на квадраты, — говорит собеседник. — Вполне допускали, что живым пенсионера можем не найти. Тем радостнее было, когда около 13:30 дедушку обнаружили.

— Для человека, который почти двое суток провел в лесу, он выглядел вполне прилично. Только одежда была грязная, да и сам чумазый. Когда помылся — вообще не скажешь, что он пережил какие-то приключения, — отмечает координатор ПСО «Ангел. Солигорск — Слуцк».

Удивило то, что местные жители восприняли эту историю как что-то заурядное и привычное. Еще и отругали старика за то, что пришлось его искать.

По словам Ильи Давиденко, сам пенсионер оказался с юмором. Он искренне спрашивал «ангелов»: «А зачем вы меня искали и зачем сюда пришли?»

Дедушка отказывался от носилок. Утверждал, что очень даже в силах передвигаться самостоятельно.

— А вот с какой целью он отправился в этот лес, и как провел там две ночи, мы узнать не смогли. На все вопросы пенсионер отвечал: «Не знаю». Мы вызвали скорую помощь. Дедушку отвезли в больницу. Некоторое время ему придется провести в стационаре, — заключил Илья Давиденко.