Можно было выхватить из этого официального отчета, размещенного на сайте president.gov.by, несколько предложений и подать информацию в заангажированном виде. Но мы хотим, чтобы вы прочитали весь текст и, соглашаясь или не соглашаясь с Лукашенко, сами сделали выводы, а потому публикуем его без сокращений.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает людей в больницах не опускать руки даже при положительном тесте на коронавирус. Об этом он заявил 13 апреля на совещании с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, Председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым и Министром здравоохранения Владимиром Караником.

Глава государства отметил, что хотел бы на встрече обсудить предстоящие мероприятия, в частности политические и военные. «И пригласили Министра, чтобы он доложил, какая ситуация на фронте здравоохранения. При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями, — заявил Александр Лукашенко. — Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно Министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей».

«И впервые я хочу обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период) к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь», — сказал Глава государства.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус».

«Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», — уверен Глава государства.

Александр Лукашенко еще раз обратился ко всем пациентам, которые находятся в больницах, и особенно у кого был выявлен коронавирус. «Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — резюмировал Президент.

Александр Лукашенко поручил Игорю Сергеенко подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и которые могут этим заниматься. «Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски, — сказал Президент. — Сейчас маски и прочее — бахилы, очки, щитки — стоят бешеных денег. Цены подскочили».

«Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее», — отметил Александр Лукашенко.

Наряду с этим Президент призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. «Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице, — поделился наблюдениями Глава государства. — Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?»

Президент отметил, что ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Исходя из имеющейся информации и представленных графиков, отмечаются определенные положительные тенденции. «Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году», — сказал Александр Лукашенко.

Одновременно Глава государства констатировал, что за последние дни, например в Витебской области, прирост количества новых пневмоний существенно сократился. «Сейчас в 2,5 раза снизилось. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция», — рассказал Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что успокаиваться нельзя, особенно в отношении пневмоний. Отчасти это связано и с неустойчивой весенней погодой. «Нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили, — подчеркнул белорусский лидер. — Нам надо эту неделю напрячься, во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам и людям».

«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — резюмировал Александр Лукашенко.

На совещании также обсуждены вопросы амбулаторного лечения и соответствующих сроков в рамках противодействия распространению коронавируса. «В последнее время мы говорим: самоизоляция, самоизоляция… Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование — выработайте документы», — заявил Глава государства.

По его словам, если раньше госпитализировали всех сотнями, включая лиц, признанных контактами первого и второго уровней, то теперь поняли, что в этом не всегда есть необходимость. Особенно речь о продолжительных сроках госпитализации.

«Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома», — отметил Александр Лукашенко.

При этом он призвал врачей, чтобы они не направляли на длительное амбулаторное лечение в домашних условиях только лишь исходя из какой-то перестраховки. «Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать. Мы же отпускаем тех, кто идет на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких. Врач видит, что он может дома долечиться», — сказал Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что в Беларуси уже прошла католическая Пасха, и хоть не много, но люди приходили в храмы, собирались возле них. «Это дело каждого человека. Но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право», — подчеркнул Глава государства.

На нынешней неделе Пасху будут отмечать православные верующие, коих в Беларуси большинство. «Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках», — заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах. «Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма», — сказал белорусский лидер.

Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. «Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах», — отметил Глава государства.

Президент коснулся и темы освещения ситуации с коронавирусом в СМИ. Он упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом. «Хотел бы еще раз коснуться вопроса СМИ. Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Даже у Владимира Степановича (Министр здравоохранения Владимир Караник. — Прим.) забрали работу. Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и лечение, что только сиди дома и лечись, — сказал Глава государства. — Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов — официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь».

Александр Лукашенко подчеркнул, что для тех, кто хочет услышать профессиональную точку зрения, информации достаточно: «Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир. Выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают».

Наряду с этим Президент в негативном ключе высказался о том, как освещают события в Беларуси в российских медиа, притом не только в анонимных Telegram-каналах, но и в общероссийских СМИ. «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — заметил Глава государства.

«Россиянам хотел бы сказать — этим, которые «плявузгают»: не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — поставил вопрос Александр Лукашенко.

«Притом тут уже не отбрыкаешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они (ВОЗ. — Прим.) сказали — претензий к белорусам нет», — подчеркнул Глава государства.

«Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, и власти здесь не врали. Мы открыты — приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться», — заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ: «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»

«Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также напомнил Главе Администрации Президента о задаче пресекать в Беларуси всякие попытки хайповать на теме коронавируса. «И своих надо контролировать. И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось — таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз», — сказал он.

Президент отметил, что есть в мире СМИ и политики, которые хайпуют на этой теме, и предупредил, что в Беларуси так не поступают. «Мы это не делали. И я вас всегда предупреждал, что не надо этого делать. Потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза. Политика, которая исходит от земли, от людей, и мы этой политики должны придерживаться, — заявил Глава государства. — Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до Минска, научно-практические центры. Они оснащены. Это нас сегодня спасает».

«Давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать», — подчеркнул Александр Лукашенко.