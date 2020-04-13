За сутки в стране ликвидировано 20 лесных и 6 торфяных пожаров, а также 100 возгораний травы и кустарников на общей площади более 90 гектаров (га).

Об этом сообщило на своем интернет-сайте Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Беларусь.

К утру 13 апреля локализован пожар, который был обнаружен вчера на территории ГЛХУ «Ляховичский лесхоз» в Брестской области. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 15 га.

Продолжается тушение травы и кустарников на болоте возле деревни Ястребель Столинского района Брестской области. Пожар охватил 190 га. Борьба с ним затруднена отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности.

Траву и кустарник тушат и на территории ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» в Гомельской области. Вертолетами МИ-8 и МИ-26 авиации МЧС осуществлено более 50 сбросов воды на горящие участки. Выгорело около 90 га заболоченной местности.