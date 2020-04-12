Его отмечают христиане разных конфессий, празднующие Пасху по григорианскому календарю.

В этом году из-за стремительного распространения коронавируса верующим было разрешено оставаться и молиться дома. Однако храмы в праздничную ночь все же не остались без прихожан. Их было не так много, как обычно, но они пришли, стараясь соблюдать антивирусные рекомендации.

Праздничное богослужение для католиков из Архикафедрального собора Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске с участием Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича транслировалось в прямом эфире по телевидению и в интернете. Обращаясь к пастве, архиепископ отметил, что эпидемия перевернула мир с ног на голову и оголила его сущностные проблемы, в том числе и моральные. Ситуация показала, что современная бездуховная модель – бесперспективная. Недостаточно доверять только экономическому и научному прогрессу – необходимо вернуться к корням веры и строить жизнь на духовном фундаменте.