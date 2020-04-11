Беларуси необходимо готовиться к худшим сценариям и в связи с этим предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей. Это значит отказаться от всех массовых мероприятий, в том числе спортивных, перейти на удаленное обучение и снизить необязательное перемещение людей, особенно из группы риска — пожилых и с хроническими заболеваниями. Об этом заявил глава находящейся в Беларуси миссии ВОЗ Патрик О’Коннор на пресс-брифинге по результатам работы миссии в Беларуси, пишет TUT.BY.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению наших властей, чтобы оценить распространение коронавируса, а также меры, которые принимает Минздрав и другие компетентные органы по борьбе с инфекцией и лечением заболевших.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что специалисты миссии имели доступ ко всей необходимой информации, пообщались не только с медиками, но и с представителями МВД, в том числе из системы Департамента исполнения наказаний, а также Министерства труда и соцзащиты.

С 8 по 10 апреля специалисты посетили медучреждения Минска, изучили данные, в том числе по эпидемиологическому надзору.

Что касается рекомендаций, по мнению главы миссии ВОЗ Патрика О’Коннора, сейчас в Беларуси новая фаза эволюции вспышки — случаи передачи на уровне сообщества. Нужен комплексный подход на сдерживание распространения вируса: физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими.

Специалист подчеркнул, что физическое дистанцирование — это не самоизоляция, это отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятий, переход на удаленное обучение и снижение необязательного перемещения для групп высокого риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Отдельно возник вопрос, будет ли приостановлен чемпионат Беларуси по футболу. Владимир Караник заявил, что решение по этому вопросу должно принять Министерство спорта и туризма. Со стороны Минздрава делается все, чтобы донести людям информацию о необходимости ограничить свои контакты.

Кроме того, сейчас билеты на матчи продаются так, чтобы болельщики сидели в шахматном порядке, перед входом на стадион у них меряют температуру. В городах, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, матчи не проводят, пример тому — Витебск.

По мнению представителей ВОЗ, критически важно, чтобы люди ответственно отнеслись к рекомендациям Минздрава, а министерство в свою очередь постоянно информировало население о развитии ситуации и о тех мерах, которые принимаются властями.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — пояснил Патрик О’Коннор.

В последнее время Минздрав перестал информировать население о количестве зараженных в регионах. Министр Владимир Караник пояснил, что ведомство пошло на это из-за того, что СМИ пытались найти пациентов, написать об их контактах, месте работы, в результате люди боялись огласки и позже обращались к медикам.

Ситуация с информированием в СМИ меняется, пояснил Караник, поэтому ведомство рассмотрит возможность снова называть статистику заражения в регионах, прежде всего чтобы люди вели себя осторожнее и выполняли все рекомендации специалистов — придерживаться правил гигиены, ограничить социальные контакты.

На вопрос, нужно ли в Беларуси отказаться от проведения военного парада 9 Мая, ведь пик заболевания прогнозируется на конец апреля — начало мая, глава миссии ВОЗ конкретного ответа не дал. Патрик О’Коннор лишь повторил, что «Беларусь вступает в тяжелые времена, в связи с новой динамикой роста нужно отказаться от проведения массовых мероприятий».