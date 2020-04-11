С 12 апреля в Беларуси на 1 копейку дешевеет автомобильное топливо.

Белорусский государственный концерн по нефти и химии («Белнефтехим») осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены.

Теперь определен следующий уровень розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Республики Беларусь:

на автомобильные бензины

АИ-92-К5-Евро – 1,72 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,82 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,04 руб.,

на дизельное топливо – 1,82 руб.

Таким образом «Белнефтехим» отреагировал на призыв граждан снизить цены на автомобильное топливо в период резкого удешевления нефти на мировом рынке, которые подписали соответствующую петицию в концерн.