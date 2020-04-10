Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 1601984 человека, из них умерли 6% — 95731, вылечились 22% — 355066 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

В настоящий момент случаи заражения зафиксированы в 184 странах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 466033, там умерли 16690 человек. На втором месте находится Испания — 153222 заболевших, 15447 летальных исходов. Третье место по количеству инфицированных занимает Италия — 143626 заразившихся, 18279 умерли. На четвертом месте Франция —118783 инфицированных, 12228 летальных исходов. Пятое место занимает Германия, там 118235 заболевших, из них умерли 2607 человек.

Китай, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса, на шестом месте по количеству инфицированных — 82924 заразившихся, умерли 3340 человек. 29 марта Китай заявил о полном прекращении пандемии COVID-19 на территории страны. Местные случаи заражения коронавирусом в КНР практически отсутствуют, большинство заболевших прибывает из других стран.