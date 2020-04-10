Минздрав провел встречи с представителями православной и католической церквей, чтобы оговорить меры безопасности прихожан в храмах во время предстоящих церковных праздников. Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщила на брифинге в Минске 9 апреля заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Так, по ее словам, верующим рекомендуют исключить целование икон, чаш, преклонение к другим церковным предметам.

— Мы планируем выработать единые подходы с церковью, — отметила Е. Богдан.

Минздрав советует перенести все богослужения, освящения и отпевания на улицу. Причастия будут проводиться с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Прихожанам с признаками вирусных заболеваний лучше отложить посещение храмов.

— Богослужения будут проводиться с трансляцией по телевидению, учитывая, что многие верующие — люди старшего возраста. Это позволит не допустить их скопления в церквях, — отметила Е. Богдан.

Также оговорена возможность допуска священнослужителей к пациентам медучреждений. В настоящий момент к людям с коронавирусом он запрещен.