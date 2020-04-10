В роддоме 3-й ГКБ находятся на лечении три беременные с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

— В роддоме 3-й ГКБ находятся на лечении три беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией легкой и средней степеней тяжести, — сказала И. Иконостасова. — Специалисты работают с ними и с их контактами 1-го и 2-го уровней. На днях таких пациенток начнет принимать и роддом 6-й ГКБ. Для этой категории подготовлены палаты с абсолютной изоляцией, а медики обеспечены необходимыми средствами защиты.

Она сообщила, что остальные роддома Минска работают в штатном режиме, хотя к ним перенаправят больше обычных пациенток.

По состоянию на 9 апреля число инфицированных COVID-19 в Беларуси составляет 1486 человек, 16 человек умерли.