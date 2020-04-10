В Минск приехал новый Skoda Rapid

В Беларусь приехали первые Skoda Rapid второго поколения. Популярный лифтбек стоит в стране от 28 900 рублей. Как ожидается, новинка войдет в число фаворитов года в своем классе.

Новый Skoda Rapid уже появилась в минском шоуруме. Несмотря на ситуацию в мире, заказы принимаются, и импортер готов обеспечить поставки в полном объеме. На данный момент более 200 автомобилей обрели владельцев еще до белорусской премьеры.

«Второе поколение Skoda Rapid входит в число наиболее ожидаемых новинок. Нам удалось добиться хороших цен для белорусского рынка, что поможет модели войти в число самых популярных по итогам года», – отмечают в Skoda Belarus.

В Беларуси доступны к заказу четыре комплектации Skoda Rapid. Цены стартуют от 28 900 рублей. Начальная комплектация Entry предлагается с двигателем 1.6 MPI на 90 «лошадей» и 5-ступенчатой «механикой».

Начиная с комплектации Active предлагается выбор: 90 или 110 л.с на механике, 110 л.с. с «автоматом» на 6 ступеней.

Престижная комплектация Ambition начинается с 32 375 рублей, а продвинутый Style – c 36 575. К последним можно присмотреть 125-сильный турбомотор 1.4 TSI в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Новый Skoda Rapid изменилась и внешне: обрела новую геометрию кузова, измененную, но все так же узнаваемую стилистику решетки радиатора, передние фары и задние фонари выполнены в ярком дизайнерском решении Skoda Crystal Lighting.

В комплектации Entry и Active уже включены светодиодные фары и задние фонари, LED-подсветка номерного знака. В салоне предусмотрены фронтальные подушки безопасности и медиасистема с дисплеем на 6,5 дюйма, а в случае с Active – еще и кондиционер. Уже в базовых комплектациях, как и у предшественника, предложена система стабилизации.

В комплектации Ambition также позаботились о подогреве передних сидений, наружных электрозеркалах, продвинутой аудиосистеме и круиз-контроле. А в оснащении Style автомобиль также обладает шторками безопасности, кожаным двуспицевым рулем, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, «противотуманками» с функцией Corner и различными ассистентами.

Официальная республиканская презентация модели пройдет в прямом эфире 15 апреля.