Более 150 тысяч белорусов подписали петицию на change.org с призывом ввести в стране карантин из-за коронавируса. Александр Лукашенко 7 апреля прокомментировал эту идею кратко: «Жрать что будем?». У Беларуси нет ресурсов для полноценного локдауна.

Категоричность главы государства не позволяет ввести карантин по всей стране. Однако многие местные органы власти уже утвердили «ограничительные полумеры» для своих регионов. На сайтах рай- и горисполкомов один за другим появляются однотипные документы со списком мер, призванных замедлить распространение COVID-19. Слово «карантин» в них не упоминается. «Еврорадио» исследовало географию карантина, которого нет.

Что за «мягкий карантин»

Карантин –– это необязательно комендантский час и остановка всех предприятий, как о нем говорит Лукашенко. Режим карантина на территории всей страны уполномочен вводить Совмин — по представлению главного санитарного врача. Пока что, несмотря на трехзначный прирост количества заболевших в каждый из последних пяти дней, этого не происходит. Но правительство изобрело новое ограничительное мероприятие — самоизоляцию — постановление, которое премьер-министр Сергей Румас подписал 8 апреля.

Однако местные органы власти тоже имеют право принимать меры для борьбы с вирусом. Не карантин — а ограничения или рекомендации, которые его очень напоминают. На данный момент такие ограничения или рекомендации, призванные замедлить распространение COVID-19, действуют в областных городах и как минимум в 36 районах Беларуси.

Витебская область

Начался «гибридный карантин» в Витебске. 27 марта там был утвержден «План дополнительных мероприятий по профилактике распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19». Список из 21 пункта включает запрет на работу общепита и прочих боулингов после 23:00, отмену выставок, презентаций в закрытых помещениях, запрет на посещение общежитий и учреждений для пожилых людей, разрешение не водить детей в детские сады и так далее.

Аналогичные документы приняли Браславский, Лепельский, Полоцкий, Оршанский, Ушачский, Докшицкий, Лиозненский райисполкомы и Новополоцкий горисполком.

Брестская область

Брестский облисполком утвердил свои «мероприятия по профилактике». Там реализация товаров только в фасованном виде, использование масок и перчаток персоналом в случаях тесного контакта с посетителями (кассиры, продавцы и пр.), максимальное использование платежных терминалов при расчете за товары и услуги.

Аналогичные меры утвердили в некоторых районах. Например, в Барановичах ограничения касаются спортивных и культурных мероприятий, выездов сотрудников в командировки, работы спортивных залов. Родителям также разрешили не пускать детей в детские сады и школы.

Гродненская область

Свой противовирусный план 1 апреля утвердил и Гродненский горисполком. Среди мер — запрет на дискотеки, ограничения в работе фитнес-залов, читальных залов библиотек. Запрещается продавать талончики в транспорте. Вузам рекомендовано «скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий».

Особняком стоит Островецкий район, где план по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 состоит аж из 52 пунктов. Тут предлагается «внести предложения об изменении режима рабочего времени (перенос начала рабочего дня, работа в удаленном режиме и другое) в целях предупреждения массового скопления людей». Островецкий РОВД уже обеспечивает контроль соблюдения прибывающими (доставляемыми) из зарубежных стран режима самоизоляции.

Действуют планы ограничительных мероприятий также в Лидском, Кореличском, Щучинском, Вороновском районах.

Могилёвская область

В Могилёве введены приблизительно такие же ограничения, что и в других областях. С 3 апреля свой план есть в Бобруйске — мы заметили слово «карантин» в гиперссылке, ведущей на документ. Помимо стандартных профилактических мер — Бобруйская центральная больница начала вместе с милицией следить, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

Гомельская область

В Гомеле документ «о принятии мер» утвердили 2 апреля. На сайтах райисполкомов документов об ограничительных мерах в открытом доступе пока нет.

Минск и Минская область

В столице план по борьбе с коронавирусом утвердили 7 апреля. Меры носят не рекомендательный, а обязательный характер.

Аналогичные документы приняты в Смолевичском и Молодечненском районах.