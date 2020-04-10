В Беларуси создали петицию о снижении цен на автомобильное топливо и собирают подписи.

Авторы петиции отмечают, что в период роста мировых цен на нефть в нашей стране практически каждое воскресенье на одну копейку дорожали дизельное топливо и бензин.

Цены на нефть обвалились, но в Беларуси стоимость автомобильного топлива осталась на прежнем уровне. Подписанты требуют изменить на внутреннем рынке стоимость топлива для автовладельцев в сторону снижения пропорционально уменьшению цен на нефть. Как только подписи будут собраны, петиция будет отправлена в концерн «Белнефтехим».