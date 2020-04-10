Все страны ОПЕК+, за исключением Мексики, поддержали соглашение об ограничении добычи нефти. Об этом говорится в заявлении ОПЕК по итогам переговоров 9 апреля.

Соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки (для России и Саудовской Аравии предусмотрено снижение на 2,5 миллиона баррелей в сутки), в июле-декабре — на 8 миллионов баррелей в сутки, в январе 2021-апреле 2022 годов — на 6 миллионов баррелей в сутки.

Такие ограничения нефтедобычи поддержали все страны ОПЕК+, кроме Мексики, «в результате соглашение зависит от согласия Мексики», говорится в заявлении ОПЕК. Там также сказано, что переговоры продолжатся 10 апреля.

Ранее два источника РИА Новости рассказали, что представитель Мексики покинула онлайн-переговоры ОПЕК+ 9 апреля. Минэнерго Азербайджана сообщило агентству, что Мексика отказалась сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки в мае-июне. Власти Мексики подтвердили готовность снизить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь Саудовская Аравия отказалась заключать сделку без Мексики, сказал источник РИА Новости.

— В начале марта страны ОПЕК+ не смогли согласовать новое соглашение о снижении нефтедобычи. На предложенные ограничения не согласилась Россия. В результате с апреля все ограничения были сняты, а ряд стран заявили о планах нарастить объем нефтедобычи.

— Разрыв сделки ОПЕК+, а также общее снижение спроса на нефть из-за коронавируса, связанных с ним карантинных мер и закрытия границ привели к обвалу цен на нефть. В марте цена нефти марки Brent менее чем за две недели снизилась с 50 долларов за баррель до 25 долларов.

— В начале апреля президент США Дональд Трамп сообщил о новых переговорах Москвы и Эр-Рияда о сокращении нефтедобычи. На следующий день Владимир Путин заявил о необходимости снизить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 10 миллионов баррелей в сутки.