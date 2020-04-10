Переносов воинского призыва в Беларуси из-за коронавируса нет, заявила в пятницу замминистра здравоохранения Елена Богдан.

По словам замминистра здравоохранения, совместное решение Минздрава и Минобороны было принято еще в конце февраля. Но тогда в Беларуси был зафиксирован только первый привозной случай заражение коронавирусом.

«Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Минобороны, оно было выработано еще в конце февраля по проведению призывной кампании», – сообщила Богдан, отвечая на вопрос Sputnik.

По словам замминистра здравоохранения, если призывникам необходимы дополнительные обследования, для этого больницы есть. Помогает Минздраву и военная система здравоохранения, в первую очередь – 432-й госпиталь.

«Если будет сложный случай, призывники будут в дальнейшем туда направляться», – добавила она.

«Пока никаких переносов нет», – подчеркнула замминистра и добавила, что работа с Минобороны выстроена, ведомства регулярно общаются.