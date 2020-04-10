Число зараженных коронавирусом в Беларуси приблизилось к двум тысячам человек.

Как сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале, на 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минздрав обращает внимание, что «увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1 и 2 уровней. Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме».

Таким образом, количество зараженных за сутки выросло на 495 человек, количество смертей выросло на три.