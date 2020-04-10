Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в республике есть и врачи.

«Медицинские работники (которые умерли – ИФ) есть и в Витебске, и в Минске, действительно, зараженные коронавирусной инфекцией… Есть», — сказала Богдан в ходе онлайн-брифинга.

При этом замминистра отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей. Она пояснила, что считает это корректным с точки зрения биоэтики. «Медработники, безусловно, находятся в группе риска, и поэтому основная задача — обеспечить их средствами защиты», — подчеркнула Богдан.

По ее словам, многие врачи и она сама минимизировали контакты с родными и близкими, чтобы предупредить распространение инфекции.

Как сообщалось, на утро 10 апреля в Беларуси зафиксировано 1981 случай коронавируса (рост на 33% по сравнению с 9 апреля), 169 человек (139 человек на 9 апреля), скончались 19 человек (13 человек).